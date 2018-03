Pleidooi voor aanblijven Cocu: ‘Ik zou na drie titels geen afscheid nemen’

Philip Cocu gaf vrijdag aan dat hij volgend seizoen ook graag voor de groep staat bij PSV. Aad de Mos vindt dit een goede beslissing, zo geeft hij aan in de studio van Omroep Brabant: "Je moet de analyse maken dat hij drie titels heeft binnengehaald. Dan denk ik dat dit (seizoen, red.) eigenlijk de mooiste is, met het minste elftal."

De Mos stelt dat Cocu het gewoon goed heeft gedaan. Ook constateert de voormalig oefenmeester dat PSV vaak ververst in de spelersgroep en dat een verandering in de technische staf zodoende niet gewenst is. "Je wordt gedwongen om in de selectie nieuw bloed te gaan aantrekken. Dan krijg je een nieuwe groep", redeneert De Mos.

"Dan is het beter dat je iemand hebt die ervaring heeft en goed ligt bij PSV. Dan denk ik dat Cocu zijn contract moet afmaken en dan kun je alsnog verder gaan kijken. Maar ik zou na drie titels geen afscheid nemen van Phillip Cocu." Willy van de Kerkhof zegt bij Omroep Brabant zijn twijfels te hebben bij een langer verblijf van Cocu bij de Eindhovenaren.

"Ik weet niet of het goed is. Ik denk dat het goed is dat er na een aantal jaar een nieuwe trainer voor de troepen staat. Ook de spelers veranderen heel snel. Phillip is een goede trainer. Hij heeft met het elftal, als we kampioen worden, goed gepresteerd. Maar misschien is het ook wel eens goed om te kijken naar nieuw technisch bloed. Maar dat is niet aan mij, maar aan de geleerden bij PSV."