Kluivert: ‘Kijken hoe het het aanvoelt tegen de top als Engeland en Portugal’

Justin Kluivert kreeg vorige week vrijdag te horen dat hij was opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal en maandagmiddag meldde de Ajacied zich in Zeist. De achttienjarige buitenspeler gaf vrijdag al aan verheugd te zijn met zijn oproep, maandag stond hij voor het eerst op het trainingsveld bij Oranje en keek hij zijn ogen uit.

"Ik ben blij met zulke spelers samen te mogen spelen, dat is geweldig. En dat je voor je eigen land mag uitkomen is een droom natuurlijk", laat Kluivert weten in gesprek met RTVNH. De talentvolle buitenspeler hoopt tegen Engeland of Portugal te debuteren. "Het zou mooi meegenomen zijn als dat ervan komt. Maar goed, ik wil lekker trainen met die jongens en zie ernaar uit om ze beter te leren kennen."

Kluivert zijn eerste periode bij Oranje staat volgens hem in het teken van wennen. "In de wedstrijden wil ik kijken hoe het het aanvoelt tegen de top als Engeland en Portugal”, aldus de aanvaller, die na zijn eerste training bij het Nederlands elftal al een verschil merkte met Ajax. "Ik denk de kwaliteit van de spelers. En alles is wel wat 'meer'. Zeker."