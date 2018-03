Pupil Mourinho geschokt over komst Sánchez: ‘Ik zei toen: ’Oh, fucking hell‘’

Alexis Sánchez maakte afgelopen transferperiode de veelbesproken overstap van Arsenal en Manchester United. Veel fans van the Red Devils waren opgetogen over de transfer van de Chileen, maar Marcos Rojo had zijn bedenkingen bij de komst van de aanvaller, met wie hij veel ruzies uitvocht. Tegenover Argentijnse media laat de verdediger weten geschokt te zijn geweest toen José Mourinho het nieuws vertelde.

"Alexis is een geweldige speler, maar we konden niet goed met elkaar opschieten op het veld", citeert onder meer The Sun de international van Argentinië. "Iedere keer als ik we tegenover elkaar stonden, maakt niet uit of het als internationals was of als spelers van United en Arsenal, gaf ik hem er flink van langs. En hij deed hetzelfde bij mij."

"Daarbovenop heb ik hem vaak uitgescholden en hij zou daar steeds op reageren. Dus toen ik begreep dat hij zich bij United ging aansluiten, zei ik: 'Oh, fucking hell, nee. Nu gaat deze gast hier zijn.' We waren in Dubai toen de transfer van Alexis definitief werd. Ik zat rustig in een stoel en keek naar een film toen José Mourinho naar me toe kwam en mij om mijn schouder tikte."

"Hij zei tegen me: 'We gaan Alexis strikken. Ik wil niet dat je hem kapot trapt in de training morgen.' En toen barstte hij in lachen uit", memoreert de Argentijn. De 29-jarige aanvaller heeft tot medio 2022 getekend op Old Trafford, maar tot op heden is zijn periode bij United nog geen succes. In tien wedstrijden wist Sánchez nog maar een keer te scoren en twee assists af te leveren.