VAR vanaf volgend seizoen in de Eredivisie: ‘Een uniek moment’

Tijdens een vergadering maandagavond tussen verschillende partijen is unaniem besloten dat de videoscheidsrechter komend seizoen wordt ingevoerd in de Eredivisie, zo meldt de KNVB. Dat betekent dat bij alle wedstrijden op het hoogste niveau van het Nederlandse betaald voetbal gebruik wordt gemaakt van de Video Assistant Referee (VAR).

Eric Gudde, algemeen directeur van de nationale voetbalbond, is blij, zo laat hij op de site van de KNVB weten: "Dit is een uniek moment in het Nederlandse voetbal, waar we al geruime tijd naartoe werken. In die tijd hebben we in Nederland bewezen voorloper te zijn op het gebied van de videoscheidsrechter. Dankzij het voorbereidende werk in de afgelopen jaren van Gijs de Jong, Mike van der Roest en anderen zijn we internationaal gezien een boegbeeld van deze ontwikkeling."

"Met de toestemming van onze clubs kunnen we de VAR nu ook in eigen land verder ontwikkelen. We laten hiermee zien vernieuwend te zijn met een continu proces van technologische verbetering." Met de VAR streeft de KNVB naar een eerlijker verloop van de verschillende competities en ondersteuning van de arbitrage. "Daar zal vrijwel iedere voetballiefhebber het mee eens zijn", aldus Gudde.

De komende maanden zullen gevuld zijn met de verdere uitwerking, zo klinkt het, om begin augustus klaar te staan voor 324 wedstrijden in het komend seizoen. "Op de achtergrond zijn we natuurlijk al een tijd bezig, maar de komende maanden zal de invoering van de VAR echt vorm krijgen. Ik kijk dan ook uit naar het moment dat we vrijdag 11 augustus bij de start van de Eredivisie echt gaan beginnen", besluit Gudde.