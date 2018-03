Hateboer over oproep: ‘Denk dat ook daarom de keuze op mij is gevallen’

Hans Hateboer meldde zich maandag voor het eerst bij het Nederlands elftal. De rechtsback van Atalanta werd net als zijn ploeggenoot Marten de Roon opgenomen in de definitieve selectie van Oranje. De ex-speler van FC Groningen was niet verrast toen hij vrijdag te horen kreeg dat hij bij de definitieve selectie zat. “Ik zat natuurlijk al bij de voorselectie. En ik draai een goed seizoen. Dus ik was blij, maar hield er ook wel rekening mee”, aldus Hateboer maandag in Zeist.

De 24-jarige Hateboer mag zich bij de nummer zeven van de Serie A een vaste basisspeler noemen. Atalanta speelt doorgaans in een 3-5-2-systeem, waarbij Hateboer de volledige rechterflank bestrijkt. De verdediger vermoedt dat Koeman tegen Engeland en Portugal een dergelijk systeem gaat testen. “Ik denk dat ook daarom de keuze op mij is gevallen", laat Hateboer weten aan het Algemeen Dagblad. "Door de zware trainingen daar heb ik veel meer inhoud gekregen. We spelen daar met vijf verdedigers maar toch ook heel aanvallend. Ik sta het meest van de wedstrijd op de helft van de tegenstander.”

Hateboer geniet in Italië en heeft er nog geen moment spijt van gehad dat hij Atalanta heeft verkozen boven een overstap naar Feyenoord. “Ik speelde al vier jaar in de Eredivisie en was wel toe aan een nieuw avontuur. Ik had geen betere beslissing kunnen nemen. Ik ben in een jaartje echt enorm gegroeid bij Atalanta."