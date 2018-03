Mogelijke aanvoerder prijst Koeman: ‘Tactisch supersterk en hij is heel direct’

Ronald Koeman moet nog een beslissing nemen wie de nieuwe aanvoerder van Oranje wordt en de bondscoach heeft maandagmiddag aangegeven dat Virgil van Dijk een optie is. De verdediger van Liverpool is vereerd dat Koeman aan hem denkt, zo geeft hij aan in gesprek met de NOS: "Aanvoerder van jouw land, dat zou iedereen willen."

"Het is een droom. Spelen voor je land is al het hoogst haalbare en helemaal als aanvoerder", aldus de zestienvoudig Oranje-international, die al hoopte dat Koeman de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal zou worden: "Voordat hij werd aangesteld hebben we een gesprek gehad. Dat ging niet eens zozeer over voetbal, wel over mijn ervaringen met hem."

Van Dijk ziet in Koeman als een teamcoach die spelers kan raken en beschrijft hem als ‘tactisch supersterk’: "Hij is heel direct en heeft een eigen aanpak." Van Dijk vindt het goed dat Koeman sinds zijn aanstelling enkele veranderingen heeft doorgevoerd: "Dat moest ook. Veranderingen waren nodig. Als je twee keer achter elkaar geen eindronde haalt, dan wordt het tijd dat er iets verandert. Dat begrijp ik volkomen."

In gesprek met NU.nl benadrukt de recordaankoop van Liverpool dat hij klaar is voor een rol als leider bij het Nederlands elftal: "Ik was ook al aanvoerder bij Southampton. Ik sta ook op een positie waarop je leiding moet geven. Dat ligt me ook wel. Zo ben ik en dat zal nooit veranderen. Wat dat betreft maakt het dus niet uit of ik wel of niet captain word."