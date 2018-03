Koeman hoopte op Robben: ‘Had het idee dat de deur op een kier stond’

Bondscoach Ronald Koeman heeft een poging gewaagd om Arjen Robben terug te laten keren in het Nederlands elftal. De keuzeheer van Oranje had het idee dat de aanvaller van Bayern München wellicht open stond voor een rentree, maar in een gesprek met Koeman heeft Robben aangegeven dat het Nederlands elftal een gesloten boek is.