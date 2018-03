Koeman: ‘Ik hoop dat Memphis een van mijn dragende spelers wordt'

Bondscoach Ronald Koeman lichtte maandagmiddag in Zeist tijdens een persconferentie zijn keuzes voor de Oranje-selectie toe. De keuzeheer gaf tijdens het persmoment aan hoge verwachtingen te hebben van Memphis Depay. Koeman hoopt dat de aanvaller van Olympique Lyon een van de dragende spelers van het Nederlands elftal wordt. “Dat hoop ik wel ja.”

Koeman is bekend met het spel en vaak extroverte gedrag van Depay. “Natuurlijk zijn er best weleens momenten dat je denkt: ‘doe dit anders’. Maar dat geldt ook voor andere spelers. Ik ben in veel dingen ook wel een beetje van de oude stempel, maar je moet ook met je tijd meegaan. Hij heeft veel kwaliteiten, dus dat is een strijd die ik graag met hem aanga.”

Als manager van Everton probeerde Koeman nog om Depay naar Goodison Park te halen. “Ik heb hem vorig jaar bij mij thuis uitgenodigd, toen wilde ik hem naar Everton halen. Dat is niet gelukt, hij ging naar Lyon. Ik denk dat er nog meer in zit bij hem en er moet meer uitkomen”, aldus Koeman, die tijdens het gesprek van toen een ander beeld heeft gekregen van de Oranje-international. “Mijn indruk van hem na het gesprek was beter dan daarvoor. Ik vind het interessant om met hem aan de slag te gaan. Daar zijn twee mannen voor nodig. Ik, maar hij moet daar ook zelf in meegaan.”

Na het afscheid van Wesley Sneijder en Arjen Robben als Oranje-internationals, zoekt Koeman in zijn selectie naar nieuwe spelers die een wedstrijd uit het niets kunnen beslissen. “Er zijn meer spelers dan Memphis die dat soort kwaliteiten hebben”, aldus Koeman. “We hebben afscheid genomen van heel creatieve spelers, dat krijg je niet direct terug. Er zitten jonge spelers bij die zich moeten ontwikkelen en de toekomst zal uitwijzen of ze dat niveau gaan halen. Kluivert, Bergwijn, Til; dat zijn allemaal spelers die aanvallend belangrijk kunnen zijn. Jürgen Locadia die zich in Engeland nog moet aanpassen, die nu eigenlijk alleen nog in het FA Cup-toernooi speelt.”