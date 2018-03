Gündogan lovend: ‘Hij heeft een gave die niemand anders in de wereld bezit’

Ilkay Gündogan geniet dit seizoen van het spel van Manchester City. De middenvelder van the Citizens, die in de zomer van 2016 afscheid nam van Borussia Dortmund voor het bedrag van 27 miljoen euro, is van mening dat de indrukwekkende prestaties van de Engelse topclub mede zijn te danken aan de brille van manager Josep Guardiola.

"Sportief gezien gaat het erg goed, zowel voor de ploeg als voor mij persoonlijk. Ik kon niet gelukkiger zijn", zegt Gündogan in gesprek met RTL. "Tactisch gezien heeft Pep Guardiola een gave die niemand anders in de wereld bezit. Wanneer we naar het veld gaan en zien wat de tactiek van Guardiola teweegbrengt, gaat er altijd een lampje branden."

Guardiola en zijn manschappen maken nog kans op de winst in de Premier League en de Champions League. Gündogan zegt dat de visie van Guardiola er mede voor heeft gezorgd dat City nog steeds meedoet om de prijzen: "De wijze waarop wij voetbal zien is ongeveer hetzelfde. Hij speelde in een vergelijkbare positie als dat ik speel en hij is ook een groot fan van middenvelders."