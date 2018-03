Streppel bezorgt WK-gegadigde zware tijd: ‘Opeens was ik wisselspeler’

Yuki Kobayashi was dit seizoen onder Jurgen Streppel lange tijd verzekert van een basisplek bij sc Heerenveen, maar de Japanner werd na het teleurstellende thuisduel met Roda JC Kerkrade (1-1) niet meer bij de eerste elf geposteerd. Tegen FC Utrecht (2-2) mocht de middenvelder vanaf het eerste fluitsignaal meedoen en daar was hij erg blij mee.

"De afgelopen weken waren zwaar voor mij”, zegt Kobayashi in gesprek met de Leeuwarder Courant. “Opeens was ik wisselspeler, terwijl ik daarvoor alles had gevoetbald. Maar ik heb een tijd niet zo goed gespeeld. Hoe dat kwam? Ik dacht te veel na. Nu voel ik me weer goed.” Door zijn gebrek aan speeltijd is de middenvelder zijn plek in de selectie van de nationale ploeg van Japan kwijtgeraakt.

“Het wordt moeilijk voor mij om het WK te halen. Momenteel is het WK geen doel voor mij. Dat komt over vijf jaar wel”, aldus Kobayashi, die nog niet veel wil nadenken over zijn toekomst: “Nog steeds wil ik ooit op een hoger niveau voetballen. Maar eerst moet ik me focussen op Heerenveen, vervolgens hoop ik op het WK en pas daarna moet ik nadenken of ik na de zomer bij Heerenveen blijf.”