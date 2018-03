Koeman verkiest Kluivert boven PSV'er: 'Intern discussie gehad'

Ronald Koeman heeft maandag op een persconferentie tekst en uitleg gegeven over zijn selectie van Oranje voor de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft in zijn selectie onder meer ruimte gemaakt voor vijf debutanten, onder wie Justin Kluivert. Koeman legt onder meer uit waarom Steven Bergwijn is afgevallen.

"Ik heb best veel nagedacht en intern hebben we best wel discussie gehad over Justin en Bergwijn. Ze zijn allebei jong en op bepaalde posities inzetbaar. Bergwijn is meer een spits begrijp ik van Art Langeler (bondscoach Jong Oranje, red.), Kluivert meer een buitenspeler. Dat zijn keuzes die je maakt", wordt de trainer geciteerd door onder meer Voetbal International.

Koeman gaat nog bepalen wie zich de aanvoerder van Oranje mag gaan noemen en geeft aan dat Virgil van Dijk een optie is. "Het moet iemand zijn die overwicht in de groep heeft en op een bepaalde positie speelt. Ik ben niet van een keeper aanvoerder maken of een spits", aldus de keuzeheer van Oranje, die stelt dat er nog wel een passend afscheid voor Wesley Sneijder gaat komen, dat Robin van Persie, mits fit, altijd kans maakt op een uitnodiging en dat Arjen Robben definitief afscheid heeft genomen van Oranje.

De bondscoach zegt meerdere systemen met Oranje te willen voetballen en erkent dat bepaalde topspelers er niet meer bij zijn. "Met alle respect denk ik dat wij beter moeten zijn dan IJsland, maar het is wel geweldig wat zij doen. Zij laten zien met minder individuele kwaliteiten een heel goed en sterk team te hebben", aldus Koeman, die in Memphis Depay een belangrijke speler ziet: "Ik heb hem vorig jaar in Engeland gesproken bij mij thuis om hem naar Everton te halen en dat is niet doorgegaan. Toen heb ik een betere indruk gekregen dan die ik van te voren had."