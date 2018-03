Het Elftal v/d Week in samenwerking met Opta: Ajax-kwartet zorgt voor primeur

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekend volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun positie? In speelronde 28 was Ajax hofleverancier, terwijl Vitesse ook goed vertegenwoordigd was.

DM: Lars Unnerstall (VVV-Venlo), statistiek: zestien reddingen - Unnerstall redde tegen PSV zestien keer, het hoogste aantal voor een doelman in een Eredivisieduel sinds Opta de volledige data bijhoudt (2010/11).

RV: Jonas Svensson (AZ), statistiek: zeven tackles, negentig procent passnauwkeurigheid - Svensson noteerde zeven tackles tegen FC Groningen, een persoonlijk record in een Eredivisieduel dit seizoen.

CV: Guram Kashia (Vitesse), statistiek: vier tackles, negen gewonnen duels - Vitesse hield voor de zevende keer dit seizoen ‘de nul’ en evenaarde daarmee het aantal clean sheets van vorig seizoen.

CV: Matt Miazga (Vitesse), statistiek: elf gewonnen duels, zeventien uitverdedigende acties - Miazga had tegen Heracles Almelo zeventien uitverdedigende acties, alleen Jurgen Mattheij (24 uit tegen sc Heerenveen) behaalde er dit seizoen meer in een Eredivisieduel.

LV: Angelino (NAC Breda), statistiek: 5 succesvolle voorzetten, 89 balcontacten - Angeliño gaf tegen Roda JC evenveel succesvolle voorzetten uit open spel (vijf) als alle overige spelers in de wedstrijd bij elkaar.

CM: Hakim Ziyech (Ajax), statistiek: drie schoten op doel, zeven balheroveringen - Schöne en Hakim Ziyech kwamen dit Eredivisie-seizoen allebei tot vijf doelpunten van buiten de zestien, maar Schöne (40) had daar 62 schoten van buiten het strafschopgebied minder voor nodig dan Ziyech (102).

CM: Lasse Schöne (Ajax), statistiek: 91 procent passnauwkeurigheid, 87 balcontacten - Met Klaas-Jan Huntelaar (11), David Neres (10), Donny van de Beek (10) en Schöne (10) heeft Ajax voor het eerst sinds 1997/98 vier spelers met tien goals in één Eredivisie-seizoen.

CM: Ritsu Doan (FC Groningen), statistiek: drie gecreëerde kansen, zeven gewonnen duels - Doan was direct betrokken bij zeven van de laatste twaalf Eredivisiedoelpunten van FC Groningen (vijf goals, twee assists).

RA: Hirving Lozano (PSV), statistiek: vier schoten op doel, vier gecreëerde kansen - Lozano was in zijn laatste acht Eredivisieduels goed voor vier goals en vier assists.

CA: Björn Johnsen (ADO Den Haag), statistiek: drie schoten, zeven gewonnen duels - Johnsen ondernam tegen Excelsior drie doelpogingen en scoorde daarmee tweemaal, met zijn voorgaande dertig schoten in de Eredivisie scoorde hij ook twee keer.

LA: Justin Kluivert (Ajax), statistiek: 3 gecreëerde kansen, 97 procent passnauwkeurigheid - Kluivert was de speler met de hoogste passnauwkeurigheid in dit duel (97,3%) en creëerde daarnaast de meeste kansen voor zijn medespelers (3).