Europese uitsluiting dreigt voor Depay, Tete en consorten

Olympique Lyon moet serieus vrezen voor uitsluiting van Europees voetbal. De UEFA heeft de Franse club maandag voor vier verschillende vergrijpen aangeklaagd. Fans van Lyon misdroegen zich vorige week donderdag tijdens de return in de achtste finales van de Europa League tegen CSKA Moskou, nadat de supporters eerder ook al wangedrag vertoonden.

Lyon heeft nog een schorsing van twee jaar openstaan, na ongeregeldheden in de kwartfinale van de Europa League tegen Besiktas in 2017. Lyon kreeg toen een boete van 100.000 euro. De Europese voetbalbond heeft Lyon aangeklaagd wegens ongeregeldheden, het gooien van voorwerpen op het veld, racistische spreekkoren en het blokkeren van trappen in het stadion.

Volgens de Franse politie ging een groep van ongeveer 150 fans buiten het stadion de confrontatie aan met agenten. "Als er een nieuwe overtreding wordt begaan tijdens de periode van de voorwaardelijke straf, dan dient de voorwaardelijke straf in werking te treden", zo klinken de regels van de UEFA. "Dit kan worden toegevoegd aan eventuele strafmaatregelen voor de nieuwe overtreding." Omdat Lyon al is uitgeschakeld, behandelt de UEFA de zaak pas aan het einde van het seizoen op 31 mei.