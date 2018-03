Openhartige Mertesacker gekraakt: ‘Ik vind het respectloos naar de fans’

In een openhartig interview met Der Spiegel gaf Per Mertesacker onlangs aan dat het voetballeven hem zwaar valt. De verdediger van Arsenal voelt altijd enorme druk om te presteren en en wordt vaak misselijk vlak voor de aftrap van een duel. Ook gaf de Duitser aan dat hij daarom soms graag op de bank of in de tribune zit, iets wat in het verkeerde keelgat schiet bij Dietmar Hamann.

Mertesacker zei dat hij in zijn laatste jaar als profvoetballer het prima vindt als Arsène Wenger hem niet in de basis zet. "Hij maakt weer een statement dat erg discutabel is voor mij", begint de oud-middenvelder van onder meer Liverpool bij Sky Deutschland. "Hij staat nog steeds onder contract bij Arsenal en heeft een verantwoordelijkheid. En nu zegt hij dat hij graag op de tribune zit."

"Hij wordt nog steeds betaald door de club en moet zich dat realiseren. Ik vind het respectloos naar de fans, zijn ploeggenoten en de manager. De club zit met de nek in de problemen op het moment en dan heb je een van je captains die gaat zeggen dat hij niet langer wil uitkomen voor de club. Of hij de juiste persoon is om jonge spelers waarden mee te geven als loyaliteit volgend jaar? Ik heb mijn twijfels."

Hamann geeft echter aan dat hij ook respect heeft voor de openhartigheid van Mertesacker, die volgend jaar achter de schermen actief zal zijn bij the Gunners. "Ik genoot juist van de druk. Hoe groter de uitdaging, hoe meer ik uitkeek naar de wedstrijd. Iedereen gaat anders met de druk om. Het is goed om te beseffen dat de professionals geen machines zijn", besluit Hamann.