Benzema negeert gebaar Valbuena: ‘Hou die hand maar bij je’

Karim Benzema en Mathieu Valbuena speelden in het verleden vaak samen bij de Franse nationale ploeg, maar de vriendschap tussen de twee lijkt voorgoed voorbij te zijn. De spits van Real Madrid raakte in 2016 betrokken bij een poging om Valbuena te chanteren met een sextape en kwam sindsdien ook niet meer in actie voor les Bleus.

De tegenwoordig voor Fenerbahçe spelende Valbuena lijkt, afgaande op een interview dat hij zaterdag gaf aan Le Parisien echter bereid om de strijdbijl te begraven: “Als ik hem ergens tegenkwam op een voetbalveld, zou ik er geen problemen mee hebben om zijn hand te schudden”, liet de middenvelder optekenen in een poging de kou uit de lucht te halen.

Benzema’s reactie liet tot maandag op zich wachten en de spits was op zijn Instagram-account duidelijk over wat hij dacht van het gebaar van Valbuena: “Hou die hand maar bij je”, was het antwoord van Benzema. De aanvaller sprak in 2016 naar verluidt uit naam van een jeugdvriend, die de sextape van Valbuena in zijn bezit had, met zijn ploeggenoot en zou hem toen ook aangeraden hebben te betalen. Bondscoach Didier Deschamps heeft ervoor gekozen om Benzema sinds die tijd links te laten liggen.