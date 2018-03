‘Ronaldo voorkomt jarenlange celstraf en sluit deal met Spaanse fiscus’

Cristiano Ronaldo gaat in de komende dagen het conflict met de Spaanse belastingdienst beëindigen, zo meldt El Mundo. De Spaanse krant claimt dat de aanvaller van Real Madrid bereid is om de fiscus een bedrag te betalen, zodat de Portugees niet hoeft te vrezen voor een verdere verloop van de zaak én een eventuele gevangenisstraf.

Vorig jaar meldden verschillende Spaanse media dat Ronaldo een gevangenisstraf van 15 jaar en een boete van 75 miljoen euro riskeerde als hij bleef ontkennen dat hij 14,7 miljoen euro aan belasting had ontdoken. De aanvaller weigerde in eerste instantie toe te geven aangaande de vermeende belastingfraude. "Als ik geen Cristiano Ronaldo had geheten, zat ik hier nu niet", had de sterspeler gezegd.

El Mundo stelt maandag dat Ronaldo akkoord is gegaan om de belastingdienst een bedrag te overhandigen waarvan de fiscus het gevoel heeft dat het een terechte geldsom is, zo klinkt het. Ronaldo, die in de problemen kwam inzake het verzwijgen van inkomsten uit portretrechten, zou hiermee voorkomen dat hij voor enige tijd achter de tralies belandt.

Ronaldo is zeker niet de enige grote naam die de afgelopen tijd in verband wordt gebracht met een akkefietje met de Spaanse fiscus én een gevangenisstraf. Eerder dit jaar werd Alexis Sánchez nog veroordeeld tot zestien maanden celstraf, maar de Chileen hoefde uiteindelijk niet te brommen. Ook onder anderen Lionel Messi, José Mourinho en Xabi Alonso zijn onder de loep genomen.