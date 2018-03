‘Als PSV verliest, zegt iedereen weer dat we kampioen kunnen worden’

Ajax deed zondagmiddag wat het moest doen door met 2-5 van Sparta Rotterdam te winnen en de Amsterdammers verkleinden zodoende het gat met koploper PSV weer. Met nog zes wedstrijden te gaan, waaronder een onderlinge confrontatie, is het verschil tussen de nummers een en twee van de Eredivisie zeven punten en zolang Ajax in theorie kans blijft houden op de landstitel, weigert Donny van de Beek het bijltje erbij neer te gooien.

“We spelen voor onze laatste kansen. We moeten nooit opgeven zolang het mogelijk is. We moeten gewoon elke wedstrijd winnen en dan zien we het wel. Of ik er echt in geloof? Als PSV volgende week verliest, zegt iedereen weer dat we kampioen kunnen worden. In principe is er nog van alles mogelijk. We moeten nog daarheen en gewoon alles winnen”, vertelde hij bij Voetbal Inside.

Van de Beek geeft aan dat hij niet op aandringen van Ten Hag optimistisch blijft tegenover de buitenwereld: “Als we hadden verloren, was het allemaal weer slecht. Er wordt van alles geschreven en geroepen. We moeten ons niet gek laten maken, door niemand”, gaat de middenvelder, die weet dat Ajax niet meer kan doen dan zijn eigen wedstrijden blijven winnen, verder.

Van de Beek meldt zich maandag, net als ploeggenoot Justin Kluivert, bij de selectie van het Nederlands elftal. Hij is benieuwd hoe de aanvaller, die voor de eerste keer is opgeroepen voor Oranje, zich staande gaat houden: “Of ik hem op sleeptouw ga nemen? Ik denk dat hij nog weleens op de deur klopt en vraagt: ‘Hé, wat moeten we nu doen?’ Ik denk dat dat nog wel een paar keer gaat gebeuren.”