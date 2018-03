‘De Jürgen van PSV had er misschien iets over gezegd’

Jürgen Locadia verruilde PSV in januari voor Brighton & Hove Albion en speelde afgelopen weekeinde voor het eerst negentig minuten bij the Seagulls. De aanvaller verloor op Old Trafford met 2-0 van Manchester United. Deze week hoeft Locadia niet de oversteek naar Nederland te maken, want bondscoach Ronald Koeman heeft hem niet geselecteerd voor Oranje.

“Een teken dat ik nog harder moet werken. De Jürgen van PSV had er misschien iets over gezegd. En laatst kwam ik tijdens een wedstrijd van Brighton helemaal niet in actie. Dan is de neiging groot naar de manager te stappen. Maar het heeft geen zin”, zegt Locadia in gesprek met De Telegraaf. De aanvaller kampte in zijn eerste weken in Engeland nog met een hamstringblessure. Tot dusver speelde de aanvaller vier wedstrijden voor Brighton, waarin hij tweemaal scoorde.

“Ik moet en ga er gewoon voor zorgen dat meneer Koeman en de trainer bij mijn club (Chris Hughton, red.) niet meer om me heen kunnen”, vervolgt de aanvaller, die constateert dat er in Engeland behoorlijk anders gewerkt wordt in vergelijking met Nederland. “Alles wordt gemeten. Zo moeten we elke ochtend onze plas inleveren om te kijken of we de dag ervoor wel genoeg water hebben gedronken.”

“We krijgen daarna de dagelijkse lenigheidstest en worden gewogen. Het zijn maar kleine voorbeelden, maar verslappen is er niet bij”, besluit Locadia. Hij begon voorlopig twee keer in de basiself bij Brighton en mocht twee keer aan de aftrap verschijnen, allebei in de FA Cup. Door de nederlaag tegen Manchester United zit het avontuur van the Seagulls in het bekertoernooi er nu op.