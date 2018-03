Van Persie houdt deur naar Oranje op een kier: ‘Je weet nooit hoe het loopt’

Op 31 augustus 2017 speelde Robin van Persie tot dusver zijn laatste interland voor Oranje, toen in Parijs met 4-0 verloren werd van Frankrijk. De 102-voudig international en topscorer aller tijden van het Nederlands elftal sprak recent met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman, maar wil in een interview met RTV Rijnmond niet teveel kwijt over de uitkomst van dit gesprek.

“Ja, ik heb met Koeman gesproken. Het was een positief gesprek, over van alles en nog wat. Hij had wat vragen en die heb ik naar eer en geweten beantwoord. Ik heb hem heel veel succes gewenst en ik hoop van harte dat ze het heel goed gaan doen”, zegt de aanvaller van Feyenoord, die zondag twee keer trefzeker was in het treffen met PEC Zwolle (3-4). De inhoud van het gesprek met Koeman wil Van Persie niet delen.

“Dat houden we tussen ons, dat is denk ik wel het beste. Het was een goed en positief gesprek. Ze hebben nu een paar mooie wedstrijden voor de boeg en ik hoop dat ze nu weer een mooie nieuwe fase in gaan”, antwoordt Van Persie op de vraag wat er over zijn toekomst bij Oranje besproken is. Koeman sprak ook recent met Wesley Sneijder en hij besloot een punt achter zijn interlandloopbaan. Van Persie wil de deur naar Oranje nog niet helemaal dichtgooien. “Je weet het nooit hoe het loopt in de voetballerij”, lacht de Feyenoorder.