‘Het is niet zo dat we eindelijk kunnen verdedigen omdat we Virgil hebben’

Liverpool won afgelopen weekeinde met 5-0 van Watford en is sinds de winterstop uitstekend in vorm. The Reds bezetten momenteel de derde plaats in de Premier League en bereikten de kwartfinale van de Champions League, waarin een ontmoeting met Manchester City wacht. Volgens manager Jürgen Klopp is Virgil van Dijk een belangrijke pion in zijn elftal, maar hij wil niet al het succes toeschrijven aan de verdediger.

“Ik wil de invloed van Virgil niet minimaliseren, maar ik denk niet dat het alleen beter is geworden door zijn komst. Als je goed wil verdedigen, moet iedereen precies weten wat er gedaan moet worden in welke situatie”, zegt Klopp op de website van Liverpool. Van Dijk speelde in alle competities tot dusver tien wedstrijden voor the Reds, waarin hij één treffer wist te maken.

Met Van Dijk in het elftal krijgt Liverpool gemiddeld 0,86 doelpunt per wedstrijd tegen, terwijl het gemiddelde eerst op 1,17 lag. “De invloed van Virgil is absoluut zichtbaar, daar is geen twijfel over, maar ik was niet dusdanig ontevreden over mijn andere verdedigers dat ik nu ga zeggen dat we eindelijk kunnen verdedigen omdat we Virgil gekocht hebben. Hij was tegen Watford wel weer erg goed.”