‘United-spelers boos en verbijsterd over ‘pestgedrag’ Mourinho’

José Mourinho noemde Luke Shaw twee maanden geleden nog een van de beste linksbacks van dit moment, maar de Portugees laat op het veld weinig van zijn waardering voor de 22-jarige verdediger blijken. Ashley Young krijgt doorgaans de voorkeur op de positie links achterin en als Shaw inderdaad mag spelen, haalt hij vaak het einde van de wedstrijd niet.

Mourinho haalde de Engelsman zaterdagavond ook zaterdagavond in de rust van het FA Cup-duel tegen Brighton & Hove Albion naar de kant omdat hij wilde dat ‘zijn team beter verdedigde’ en dit lijkt tot steeds meer ophef onder diens medespelers te leiden. De Telegraph schrijft dat de spelers van the Red Devils ‘boos en verbijsterd’ waren na de keuze van Mourinho om Shaw in de kleedkamer achter te laten.

De trainer schreeuwde in de eerste helft een aantal keer naar Shaw en zijn keuze om de verdediger zo vroeg te wisselen wordt volgens de Engelse kwaliteitskrant door zijn medespelers gezien als een nieuw hoofdstuk in het ‘pestgedrag’ van Mourinho richting Shaw. De speler zelf lijkt de situatie overigens ook zat te worden, aangezien de BBC zondag meldde dat hij denkt aan een zomers vertrek van Old Trafford.

Shaw beschikt over een nog tot medio 2019 doorlopend contract bij Manchester United en mag volgens de Daily Star rekenen op belangstelling van Tottenham Hotspur, Leicester City en Southampton. Bij die laatste club werd hij in 2014 voor 37,5 miljoen euro opgepikt door de huidige nummer twee van de Premier League, maar Shaw is er in de kleine vier jaar dat hij nu in Manchester speelt nooit in geslaagd om uit te groeien tot een onbetwiste basiskracht.