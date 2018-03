Hoe ziet het programma van de degradatiekandidaten in de Eredivisie eruit?

Het einde van het Eredivisie-seizoen 2017/18 en daarmee de ontknoping komt in zicht. De strijd om de landstitel lijkt gelopen, terwijl het in de kelder van de competitie nagelbijten is voor FC Twente, Roda JC, Sparta Rotterdam en in mindere mate NAC Breda, Willem II en FC Groningen. Met nog zes competitiewedstrijden voor de boeg, nemen we het programma van de degradatiekandidaten door.

Nummer 18: FC Twente

Het is alarmfase 1 in Enschede. Afgelopen zondag kwam FC Twente op de laatste plaats terecht. Zaterdagavond wist de ploeg van trainer Gertjan Verbeek niet te winnen van Willem II (2-2). Een dag later won Roda JC, dat speelronde 28 in ging als nummer 18, verrassend met 0-1 van NAC Breda. De rode lantaarn werd overgedragen aan Twente, dat nog zes wedstrijden heeft om directe degradatie af te wenden.

Zondag 1 april: VVV-Venlo – FC Twente

Zondag 8 april: FC Twente – Feyenoord

Zaterdag 14 april: ADO Den Haag – FC Twente

Dinsdag 17 april: FC Twente – PEC Zwolle

Zondag 29 april: Vitesse – FC Twente

Zondag 6 mei: NAC Breda – FC Twente

Nummer 17: Roda JC

Roda JC wist op voorhand dat het een loodzwaar tegemoet zou gaan. Handhaving werd de doelstelling en er moet nog een hoop gebeuren wanneer de Kerkradenaren dat doel willen bewerkstelligen. Zondag werd in ieder geval een stap in de juiste richting gezet door op bezoek in het Rat Verlegh Stadion met 0-1 te winnen van NAC Breda. De laatste plaats werd ingeruild voor de zeventiende plaats, waardoor directe degradatie voorlopig is afgewend.

Zaterdag 31 maart: Vitesse – Roda JC

Zaterdag 7 april: Roda JC – PEC Zwolle

Zondag 15 april: FC Groningen – Roda JC

Woensdag 18 april: Roda JC – PSV

Zondag 29 april: VVV-Venlo – Roda JC

Zondag 6 mei: Roda JC – ADO Den Haag

Nummer 16: Sparta Rotterdam

Voor Sparta Rotterdam is er ook nog meer dan genoeg werk aan de winkel. Onder leiding van trainer Dick Advocaat is de weg naar boven ingezet. In de voorgaande weken werden belangrijke overwinningen geboekt op ADO Den Haag en Roda JC. De Rotterdammers zijn terug te vinden op de zestiende plaats, met slechts twee punten meer dan hekkensluiter FC Twente. Het gat met NAC Breda, de nummer vijftien van de Eredivisie, is zes punten.

Zaterdag 31 maart: PEC Zwolle – Sparta Rotterdam

Zaterdag 7 april: Sparta Rotterdam – VVV-Venlo

Zaterdag 14 april: Vitesse – Sparta Rotterdam

Woensdag 18 april: Sparta Rotterdam – NAC Breda

Zondag 29 april: Feyenoord – Sparta Rotterdam

Zondag 6 mei: Sparta Rotterdam – Heracles Almelo

Nummer 15: NAC Breda

NAC Breda is de nummer vijftien van de Eredivisie en lijkt nog een paar punten nodig te hebben om zich definitief veilig te spelen. De ploeg van Stijn Vreven oogst dit seizoen lof vanwege de aantrekkelijke manier waarop er wordt gespeeld, in combinatie met een gezonde dosis strijd. Over zes wedstrijden weet men in Breda of het genoeg is voor handhaving op het hoogste niveau.

Zaterdag 31 maart: PSV – NAC Breda

Zaterdag 7 april: NAC Breda – Vitesse

Zondag 15 april: NAC Breda – Willem II

Woensdag 18 april: Sparta Rotterdam – NAC Breda

Zondag 29 april: NAC Breda – sc Heerenveen

Zondag 6 mei: FC Twente – NAC Breda

Nummer 14: Willem II

Net als rivaal NAC Breda staat Willem II op 27 punten uit 28 wedstrijden. Door een beter doelsaldo nemen de Tilburgers momenteel de veertiende positie op de ranglijst in. Veilig zijn de Tricolores nog niet. Afgelopen weekend werd er in ieder geval nier verloren van FC Twente, waardoor het gat met de hekkensluiter op acht punten wordt gehouden.

Zaterdag 31 maart: Willem II – FC Utrecht

Vrijdag 6 april: Excelsior – Willem II

Zondag 15 april: NAC Breda – Willem II

Woensdag 18 april: Willem II – Feyenoord

Zondag 29 april: PEC Zwolle – Willem II

Zondag 6 mei: Willem II – Vitesse

Nummer 13: FC Groningen

Met 29 punten lijkt FC Groningen zo goed als veilig, maar er kan nog genoeg gebeuren waardoor de ploeg van Ernest Faber in gevaar komt. Het resterende speelschema van Groningen is immers niet eenvoudig. Wedstrijden tegen PSV en Ajax staan nog op het programma, terwijl ook de duels met onder meer sc Heerenveen en FC Utrecht allesbehalve eenvoudig gaan worden.

Zondag 1 april: FC Groningen – Ajax

Zondag 8 april: sc Heerenveen – FC Groningen

Zondag 15 april: FC Groningen – Roda JC

Donderdag 19 april: FC Utrecht – FC Groningen

Zondag 29 april: FC Groningen – Excelsior

Zondag 6 mei: PSV – FC Groningen

Stand Eredivisie