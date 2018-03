‘Het maakt verschil of Weghorst oefent tegen Van Eijden of De Vrij of Van Dijk'

Het Nederlands elftal komt maandag voor het eerst onder het bewind van Ronald Koeman bijeen. In de komende week staan oefeninterlands tegen Engeland (vrijdag) en Portugal (maandag) op het programma. Koeman heeft in zijn selectie de nodige debutanten opgenomen en volgens Valentijn Driessen kunnen daar best vraagtekens bij geplaatst worden.

Zo zijn Guus Til, Justin Kluivert, Wout Weghorst, Marco Bizot en Hans Hateboer voor het eerst van de partij bij Oranje. "Vooraf kun je vraagtekens en uitroeptekens bij deze spelers zetten of zij ondanks hun jeugdigheid, gebrek aan ervaring of vanwege hun kwaliteiten rijp zijn voor Oranje. Het zijn wel stuk voor stuk spelers, die de afgelopen weken hun neus tegen het venster hebben gedrukt”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

“Op Hateboer na allemaal in de Eredivisie, terwijl wekelijks valt te constateren dat deze competitie kwalitatief almaar verder afkalft en verjongt”, vervolgt de journalist. Volgens Driessen is het selecteren van deze spelers vooral een middel om te kijken hoe hoog ze op de internationale ladder staan. Daarnaast zullen ze op de training meer op de proef gesteld worden dan normaal. “Het maakt nogal een verschil of Weghorst oefent tegen Rens van Eijden of Stefan de Vrij of Virgil van Dijk.”

Driessen constateert dat er geen discussie was over de selectie die Koeman samenstelde en de spelers die hij thuis besloot te laten. “De meeste voormalige bondscoaches gruwden van vragen over waarom bepaalde ’internationals’ afwezig waren. Aan de andere kant is het ontbreken daarvan een veeg teken. Het geeft aan dat Koeman onvoldoende te kiezen heeft”, concludeert hij. “Davy Klaassen, Terence Kongolo, Michel Vorm, Jeffrey Bruma, Karim Rekik, Bruno Martins Indi, Daryl Janmaat, Jürgen Locadia en Jetro Willems bezitten allen kwaliteiten voor Oranje. Maar vanwege een krasje hebben ze geen recht gepikeerd te zijn.”