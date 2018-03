‘Messi steekt zijn vinger in het gezicht van de scheids en wordt niet gestraft’

Paris Saint-Germain werd onlangs door Real Madrid uit de Champions League gekegeld en Marco Verratti maakte het einde van dat duel niet mee. De middenvelder uitte zijn frustratie tegenover Felix Brych en kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd voorgehouden. De Italiaan is het bijna twee weken later nog steeds niet eens met de beslissing van de scheidsrechter.

“Ik reageerde verkeerd tegen Real, maar het was een rode kaart uit frustratie en scheidsrechters zouden soms wat toleranter kunnen zijn. Het was een slechte reactie, maar ik heb niemand beledigd, terwijl Lionel Messi zijn vinger in het gezicht van de scheidsrechter steekt en niet eens gestraft wordt. Maar ik zal het hoe dan ook beter moeten doen”, vertelt hij in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

PSG ging in het Santiago Bernabéu met 3-1 onderuit en verloor de return, zonder de geblesseerde Neymar, in eigen huis met 1-2. Verratti heeft echter het idee dat er meer in had gezeten als de Braziliaan beschikbaar was geweest in het Parc des Princes: “PSG zit niet zo ver af van Real Madrid. We waren ervan overtuigd dat we door konden gaan, maar een aantal incidenten maakten het verschil. Zonder Neymar spelen is alsof je Messi weghaalt bij Barcelona, dat zijn spelers die dertig procent van het elftal vormen.”

“We zijn erg blij met hem. Hij kostte een hoop omdat hij fenomenaal is.” Verratti hoopt dat Neymar nog geruime tijd in de Franse hoofdstad te bewonderen is en drukte ook de geruchten over een eigen vertrek de kop in: “Ik heb gelezen dat Mino Raiola mij heeft aangeboden bij Barcelona, dat is een leugen. Ik heb met mijn management gesproken en ze weten dat ik denk, het is allemaal duidelijk. Ik heb besloten om te blijven. Het is mijn doel om iets te winnen met PSG, dat mij de kans heeft gegeven om als man te groeien en ik maak deel uit van een ambitieus project.”