‘Als we de FA Cup winnen, kan ik niet spreken van een succesvol seizoen’

Dankzij een 2-0 overwinning op Brighton & Hove Albion bereikte Manchester United zaterdag de halve finale van de FA Cup, waarin men op Tottenham Hotspur stuit. Het bekertoernooi is voor the Red Devils de enige manier om dit seizoen nog te eindigen met zilverwerk, nadat het Champions League-avontuur vorige week ten einde kwam tegen Sevilla. Volgens Nemanja Matic kan succes in de FA Cup het seizoen echter niet redden.

“Ik denk het niet. Als we de FA Cup winnen, is dat goed. Maar niet perfect”, wordt de middenvelder geciteerd door Sky Sports. “Je hebt in een seizoen vier competities en als je er daar één van wint, is dat niet genoeg. Maar je moet altijd je best doen. Als je in de Premier League bij de bovenste vier eindigt, is dat niet per se perfect. Je plaatst je dan echter wel voor de Champions League. Als we de FA Cup winnen, kan ik niet spreken van een succesvol seizoen. Eerder een goed seizoen.”

José Mourinho was afgelopen weekeinde kritisch op een deel van zijn spelers, maar liet zich wel lovend uit over Matic. De middenvelder is andersom ook te spreken over de samenwerking met de Portugese manager, onder wie hij eerder bij Chelsea speelde. “Hij is speciaal, omdat hij altijd wil winnen. Je kan zien dat hij het niet kan accepteren wanneer hij een wedstrijd verliest. Waarschijnlijk is dat de reden waardoor hij al meer dan twintig prijzen heeft gewonnen gedurende zijn loopbaan.”

“Het is moeilijk om met hem te werken, want hij wil altijd meer en meer. Zelfs als je kampioen wordt, wil hij dat het seizoen erna hetzelfde gebeurt. Zo is Mourinho en de spelers moeten daar klaar voor zijn”, vervolgt Matic. “De druk is erg hoog. Iedereen verwacht dat je iedere wedstrijd wint. Het is duidelijk dat dit niet mogelijk is, maar de supporters verwachten het wel. Het maakt niet uit of je moe bent, de fans verwachten voetbal van het hoogste niveau.”