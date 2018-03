Depay maakt indruk op voorzitter: ‘Maar hij is niet consistent genoeg’

Memphis Depay maakte zondagavond de winnende treffer in de kraker tegen Olympique Marseille en Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas was na afloop enthousiast over zijn aanvaller. De preses van de Fransen legt in onderstaande video echter ook uit dat les Gones meer van de Oranje-international verwachten.