PSV moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor: ‘Traject is opgestart’

PSV moet per 1 juli 2019 op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. Energiedirect.nl zal vanaf volgend seizoen niet meer op de borst van de Eindhovenaren prijken, maar krijgt een plek op de achterzijde van het shirt. De energieleverancier heeft zich wel tot 2022 aan PSV verbonden als sponsor.

Tot medio 2021 heeft energiedirect.nl nog een plek op het shirt van PSV, maar daarna zal het bedrijf verder gaan als partner van de club. Energiedirect.nl is sinds 2016 de hoofdsponsor van de Eindhovenaren en volgde Philips op, dat ruim 34 jaar op de voorkant van het PSV-shirt had gestaan. “Wij zijn er trots op dat energiedirect.nl twee jaar langer op ons shirt prijkt en als partner nauw aan onze club verbonden blijft”, zegt commercieel directeur Frans Janssen op de website van PSV.

“Dat ze nu al commitment uitspreken voor de periode ná 1 juli 2019, zegt veel over de waarde van onze samenwerking”, vervolgt Janssen, die benadrukt dat PSV al bezig is met de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor. “Dit traject is reeds opgestart. Het is prettig om daar nu al mee aan de slag te kunnen. Met een stevig bedrag voor het rugsponsorschap van energiedirect.nl en de bijdrage als mouwsponsor en naamgever stadion van onze innovatiepartner Philips, zijn de voorwaarden gereed om ons doel - de waarde van het shirt verder verhogen - te realiseren.”