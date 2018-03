Blind aan de slag bij Ajax: ‘We moeten er ook niet meer van maken’

Danny Blind gaat, zoals het er nu naar uitziet, binnenkort aan de slag bij Ajax. De voormalig bondscoach is voorgedragen als lid voor de Raad van Commissarissen van de club en op 23 april zal in een buitengewone algemene vergadering worden besloten of Blind inderdaad commissaris wordt. Bij Rondo vertelt Blind dat hij graag weer aan de slag wilde.

Toch wilde hij geen baan waar hij dag en nacht druk mee is. Zitting nemen in de Raad van Commissarissen van Ajax is daardoor een mooie uitkomst. “Ik was 38 toen ik stopte met voetbal. Daarna heb ik negentien jaar lang een hoop dingen intensief gedaan”, concludeert Blind. “Ik hoef niet meer 24/7 te werken, maar zou wel nog graag een land willen doen, wel of niet met Louis van Gaal.”

“Ik hoef ook niet hele dagen thuis te zitten. Ik was totaal verrast en had er nog nooit over nagedacht”, vervolgt de oud-speler van Ajax, die na zijn loopbaan verscheidende functies in Amsterdam bekleedde. “Commissarissen zijn mensen die op de achtergrond moeten fungeren. Je bent een beetje werkgever, omdat je verantwoordelijk bent voor het functioneren van de directie.”

“In de praktijk komt het meer neer op controleren en adviseren, daar waar dat nodig is. We moeten er ook niet meer van maken”, legt Blind zijn nieuwe functie uit. Hij benadrukt dat het om een vrijwillige functie gaat en dat hij dus geen salaris ontvangt voor de werkzaamheden als commissaris.