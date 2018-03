Depay: ‘Ik mis alleen nog consistentie om bij de besten ter wereld te horen’

Met een treffer in de slotminuut besliste Memphis Depay zondagavond de topper tussen Olympique Marseille en Olympique Lyon. Les Gones wonnen in Stade Vélodrome met 2-3 en bezetten daardoor momenteel de vierde plaats. Het was voor Depay zijn dertiende treffer van het seizoen en hij ziet Lyon niet bepaald als zijn eindstation.

“Natuurlijk wil ik de beste ter wereld worden en tegen grote teams en absolute sterspelers spelen. Wat ik mis om op dit moment bij de beste spelers ter wereld te horen? Qua kwaliteiten niks, eerlijk gezegd. Ik mis alleen nog consistentie om bij de besten ter wereld te horen, dat is geen arrogantie”, zegt Depay in gesprek met Canal Football Club. De aanvaller beseft dat hij bij Olympique Lyon niet zal uitgroeien tot een van de beste spelers ter wereld.

“Ik kan bij Olympique Lyon niet de beste speler ter wereld worden, dat is duidelijk. Alexandre Lacazette moest ook naar Arsenal vertrekken om progressie te boeken”, vervolgt de aanvaller, die in januari 2017 Manchester United verruilde voor Olympique Lyon. Depay kende in Engeland geen al te gelukkige periode, maar hij heeft geen spijt van zijn overstap naar the Red Devils.

“Soms neem ik risico’s en dit was geen gelukkige keuze. Ik moet risico’s nemen omdat ik de beste ter wereld wil worden. Als ik dat wil worden, kan ik niet simpel spelen”, concludeert Depay. “Ik ben pas 24 jaar oud. Cristiano Ronaldo was ook 24 toen hij eenmaal belangrijk en beslissend werd in iedere wedstrijd. Ik ben een voetballer die onderweg is naar de top, maar in het verleden wist je niet wat ik zou worden.”