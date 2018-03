Bas Dost kan contractvoorstel verwachten

Thiago Silva is ervan overtuigd dat Neymar ook volgend seizoen nog bij Paris Saint-Germain speelt. Zijn landgenoot wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. (Canal+)

Marcelo wordt een ploeggenoot van Bas Dost. Rio Ave-trainer Miguel Cardoso laat weten dat de centrale verdediger onderweg is naar Sporting Portugal. (Maisfutebol)

De hoofdstedelingen zijn tevreden over de Oranje-international, die nu nog een transferclausule van zestig miljoen euro in zijn verbintenis heeft staan, en willen hem tot 2021 aan de club binden.