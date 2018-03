Van Hanegem haalt uit: ‘Dacht dat we krankzinnig aan het worden zijn’

Giovanni van Bronckhorst werd afgelopen week via social media bedreigd en kreeg doodsverwensingen, waarbij ook zijn kinderen niet ontzien werden. Tegenover FOX Sports gaf de trainer van Feyenoord toe dat het allemaal behoorlijk impact heeft gehad. Willem van Hanegem schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat de daders wel toe zijn aan het gekkenhuis.

“Toen ik dat zaterdag las in mijn krant, dacht ik echt dat we met z'n allen krankzinnig aan het worden zijn”, stelt de Kromme. Hij zag vervolgens dat de bedreigingen gebruikt werden voor de lobby voor een nieuw Feyenoord-stadion. “Zo van: kijk eens hoe supporters van Feyenoord zijn en dit zijn nou precies de mensen die tegen Feyenoord City zijn. Daar werd ik kotsmisselijk van.”

“Feyenoord is mijn club en de supporters zijn doorgaans kritisch. Maar anonieme berichten van imbecielen toewijzen aan fanatieke aanhangers van mijn club is onzin”, vervolgt Van Hanegem, die onlangs gezond werd verklaard van prostaatkanker. Hij kreeg de afgelopen tijd de nodige bloemen en kaarten. “Die mensen sturen Van Bronckhorst en zijn vrouw Marieke niet van die imbeciele berichten, dat weet ik zeker.”

“De mensen die dat wel doen, die zouden vandaag opnieuw een berichtje moeten sturen naar Van Bronckhorst”, concludeert de oud-international. Feyenoord won zondagmiddag met 3-4 van PEC Zwolle. “Met de tekst dat ze tot de conclusie zijn gekomen dat ze inderdaad gek waren geworden, maar dat ze nu in hebben gezien dat het niet kan. Of is dat te romantisch gedacht?”