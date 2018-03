Basisdebuut voor zestienjarige: ‘We hebben hem een contract aangeboden’

Sepp van den Berg maakte zondag zijn basisdebuut voor PEC Zwolle. De verdediger kwam in actie tegen Feyenoord en met zijn 16 jaar en 88 dagen werd hij de op één na jongste speler ooit die in de basis begon in een Eredivisiewedstrijd. Het record is in handen van Wim Kras, die 15 jaar en 290 dagen oud was toen hij debuteerde.

Van den Berg, international van Oranje Onder-18 en voormalig jeugdspeler van CSV’28, was ‘heel blij’ toen hij van John van ’t Schip hoorde dat hij zou starten: “Ja, is toch wel mooi. Je gaat gewoon lekker voetballen en meer kan je niet doen”, zei het talent na afloop voor de camera van FOX Sports.

“Ik ga niet echt met een heel positief gevoel naar huis, maar ben wel trots dat ik negentig minuten heb gespeeld tegen Feyenoord. En ik ben trots op het team dat we het toch nog spannend hebben kunnen maken na een 3-0 achterstand. Ik denk dat er vanavond nog wel teleurstelling is.”

Van ’t Schip was tevreden over wat Van den Berg liet zien, zo vertelt hij aan De Telegraaf: “Na een moeilijk begin in de eerste fase van de wedstrijd heeft hij zich ongelofelijk goed gepresenteerd. Ik vind dat hij een prima wedstrijd heeft gespeeld en dat voor iemand van zestien. We hebben Sepp niet voor niets al een paar weken geleden een contract aangeboden.”