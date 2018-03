‘Op zeker opteert Ziyech, na al zijn negatieve ervaringen, voor een transfer’

Met twee doelpunten had Hakim Ziyech zondagmiddag een hoofdrol tijdens de uitwedstrijd van Ajax bij Sparta Rotterdam (2-5). De 25-jarige middenvelder werd de afgelopen tijd geregeld bekritiseerd door een deel van de Amsterdamse aanhang en De Telegraaf stelt dat hij daardoor weleens zou kunnen zinnen op een vertrek uit de hoofdstad.

“Als het te laat is, zal in de ArenA uiteindelijk het besef neerdalen en de bewondering loskomen voor Ziyech. Op zeker opteert de Marokkaans international komende zomer, na al zijn negatieve ervaringen in de afgelopen maanden, voor een transfer”, schrijft het dagblad maandagochtend. Ziyech ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2021, maar werd ook vorige zomer al eens in verband gebracht met een vertrek.

“Zijn afwezigheid volgend seizoen zal dan ongetwijfeld als een groot gemis worden ervaren. Want iemand terughalen met zulke specifieke Ajax-kwaliteiten zal voor directeur spelersbeleid Marc Overmars geen sinecure worden”, concludeert De Telegraaf. Ziyech leverde dit seizoen tot dusver in 33 wedstrijden 8 doelpunten en 13 assists. De middenvelder scoorde 5 doelpunten van buiten het strafschopgebied en had daar voorlopig 102 schoten voor nodig.

Dick Advocaat en Erik ten Hag waren na afloop lovend over Ziyech, maar de krant constateerde dat de meegereisde Ajax-aanhang minder enthousiast reageerde op de middenvelder. "De lofzang van de voormalig bondscoach en het applaus van Ten Hag stonden in schril contrast met de reactie van het uitvak met Ajax-fans na Ziyechs doelpunten en de uiteindelijke zege. Waar de op het tweede plan geraakte Joël Veltman werd toegezongen toen hij zijn warming-up maakte, gingen de handen maar moeizaam op elkaar voor Ziyechs hoogstandjes en werd zijn naam maar weifelend gescandeerd", stelt het dagblad.