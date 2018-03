‘Heerenveen houdt vanwege ‘keiharde afspraak’ niets over aan transfer’

Reza Ghoochannejhad is bezig aan zijn laatste maanden als speler van sc Heerenveen. De Telegraaf schrijft dat de dertigjarige aanvaller zijn aflopende contract niet verlengt omdat hij al in de zomer van 2016 met het bestuur afsprak dat hij na het WK in Rusland een nieuw avontuur zou opzoeken.

Het ochtendblad spreekt van een ‘keiharde afspraak’ en Ghoochannejhad zal dus ook niet meer bewogen kunnen worden tot het tekenen van een nieuwe verbintenis in het Abe Lenstra Stadion. De linkspoot, die in 39 interlands goed was voor 17 doelpunten, zegt in een reactie dat hij alle optie openhoudt, maar De Telegraaf weet dat het vaststaat dat de linkspoot ‘op nog één mooie transfer’ mikt en dus ook gaat vertrekken.

“Ik heb vier jaar geleden al meegemaakt hoe enorm veel er na een WK op je af komt en welke interesse dat losmaakt. Maar dromen heb ik nooit gehad. Ik zie wel wat er op mijn pad komt”, reageert Ghoochannejhad, die medio 2016 overkwam van Charlton Athletic. Eerder speelde hij voor onder meer Standard Luik, sc Heerenveen en Go Ahead Eagles.

Ghoochannejhad scoorde zaterdag de 2-1 tegen FC Utrecht, maar in de slotfase werd het via Cyriel Dessers nog gelijk. Het team van trainer Jurgen Streppel heeft dit seizoen al 23 punten laten liggen in thuiswedstrijden in competitieverband, een punt meer dan in het gehele vorige seizoen. De Friezen zijn terug te vinden op de tiende plaats in de Eredivisie.