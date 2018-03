Dost meldt zich met goal en prachtige assist op zak bij Oranje

Sporting Portugal heeft goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap. Het team van Jorge Jesus had zondagavond aan twee doelpunten voldoende om subtopper Rio Ave te verslaan en heeft nu nog maar vijf punten minder dan koploper FC Porto. Bas Dost scoorde én stond aan de basis van de openingstreffer.

De international van het Nederlands elftal werd na 24 minuten na een snelle inworp aangespeeld en legde de bal panklaar neer voor Gelson Martins, die in het strafschopgebied naar zijn rechtervoet kapte en laag binnenschoot: 1-0. Het was de vijfde assist van het seizoen voor de 28-jarige Dost.

De score had nog hoger uit kunnen vallen, ware het niet dat Sporting vier keer de paal trof. In de 84e minuut viel dan toch nog de 2-0: Dost kopte hard binnen na een voorzet van Gelson. De Braziliaanse Nederlander Douglas kwam overigens niet in actie; hij zat niet in de selectie. Bryan Ruiz, ex-aanvaller van PSV en FC Twente, viel na 76 minuten in.