Napoli profiteert optimaal van misstap Juventus en vreest voor Hamsík

Napoli heeft optimaal geprofiteerd van het puntverlies dat Juventus zaterdag leed tegen SPAL (0-0). De formatie van Maurizio Sarri was zondagavond met 1-0 te sterk voor Genoa en heeft nu nog maar twee punten minder dan de koploper uit Turijn. Lazio kwam tegelijkertijd niet verder dan een gelijkspel tegen Bologna: 1-1.

Napoli - Genoa 1-0

Genoa won in januari 2012 voor het laatst van Napoli en wist ook dit keer dus niet te winnen. De eerste mogelijkheid was wel voor de thuisploeg: Andrea Bertolacci mikte in het zijnet. De beste kansen waren evenwel voor Napoli: Dries Mertens mikte naast, Allan schoot over en Lorenzo Insigne kopte tegen de lat. Een smet op de eerste helft vormde het uitvallen van Marek Hamsik; de aanvoerder liep een dijbeenblessure op en werd vervangen door Piotr Zielinski. In de tweede helft was Mertens al gauw dicht bij een treffer toen hij de binnenkant van de paal trof. Goran Pandev en Adel Taarabt zorgden hierna voor dreiging, maar Raúl Albiol was de enige die het net liet bollen. De verdediger kopte na 72 minuten raak uit een hoekschop van José Callejón: 1-0. Het had nog 2-0 kunnen worden, ware het niet dat verdediger Davide Biraschi een inzet van Insigne voor de doellijn weghaalde.

Lazio - Bologna 1-1

Bologna kwam na drie minuten op voorsprong in Stadio Olimpico: Simone Verdi benutte een rebound nadat Blerim Dzemaili met een afstandsschot de lat had geraakt. Lazio ging op jacht naar de gelijkmaker en nadat Marco Parolo en Luis Alberto mogelijkheden hadden laten liggen, was het Lucas Leiva die de stand na een fraaie kapbeweging nivelleerde. Simone Inzaghi was echter niet tevreden en voerde in de rust een dubbele wissel door: Bastos en Jordan Lukaku vervingen Wallace en Nani. Die mutaties leidden niet tot een tweede doelpunt, al kreeg Lazio daartoe wel enkele kansen. Luis Alberto, Ciro Immobile en Felipe Anderson hadden weinig geluk in de afronding en aan de overzijde tikte doelman Thomas Strakosha een inzet van doelpuntenmaker Verdi over de lat. Zodoende bleef het in Rome 1-1.