Ronaldo draait met vierklapper warm voor duel met Oranje

Real Madrid heeft zondagavond in een doelpuntrijke wedstrijd afgerekend met Girona. De Koninklijke beleefde een moeizame eerste helft, maar nam na de onderbreking aan de hand van sterspeler Cristiano Ronaldo, die goed was voor vier doelpunten en daarmee volgende week vol vertrouwen tegenover het Nederlands elftal zal staan, razendsnel afstand van de promovendus: 6-3. Real Madrid neemt de derde plaats door de zege weer over van Valencia en is stadsgenoot Atlético Madrid genaderd tot vier punten.

De ploeg van Zinedine Zidane had midweeks vrijaf en leek voornemens het eigen publiek eens flink te verwennen. Het bezoek uit Catalonië werd flink met de rug tegen de muur gezet in de openingsfase en moest al binnen elf minuten capituleren. Toni Kroos kreeg de bal na een korte corner terug van Marcelo, waarna de Duits international oog had voor Ronaldo. De Portugese superster stond rond de strafschopstip opgesteld en vond met een harde uithaal uiteindelijk de verre hoek.

Girona bleek echter niet van slag door de vroege achterstand. De dit seizoen sterk presterende ploeg van Pablo Machín liet zich van zijn beste kant zien in Santiago Bernabéu en deed al snel wat terug. Christian Stuani bracht na een half uur spelen de gelijkmaker op het scorebord door uit een vrije trap kiezelhard raak te koppen. Daarna plooide Girona weer terug op eigen helft. Real Madrid voerde de druk richting het doel van Yassine Bounou flink op, maar slaagde er voor rust niet in de Marokkaanse goalie voor een tweede maal op de knieën te krijgen. Bounou redde onder meer fraai op een vrije trap van Marco Asensio.

Real Madrid leek zo een lastige tweede helft tegemoet te zien, maar de ploeg beleefde dankzij Ronaldo opnieuw een droomstart. De vedette werd twee minuten na rust in de loop aangespeeld door Karim Benzema en schoot vervolgens via de onderkant van de lat binnen: 2-1. Het team van Zidane drukte daarna vrijwel onmiddellijk door: Ronaldo legde de bal na opnieuw een goede actie van Benzema op de rand van het strafschopgebied klaar voor Lucas Vázquez, die vervolgens met een geplaatst schot de voordelige marge verdubbelde.

Daarmee was de koek echter nog niet op in de Spaanse hoofdstad. Real Madrid weigerde de voet van het gaspedaal af te halen en sloeg na 64 minuten voetballen voor een vierde maal toe. Ronaldo completeerde zijn hattrick, door uit een rebound binnen te tikken. Het betekende voor hem zijn vijftigste hattrick in zijn loopbaan voor club en land. Daarna nam de concentratie af bij de thuisploeg. Stuani zorgde vlak na het derde doelpunt van Ronaldo voor de 4-2 en daarna kreeg Girona nog enkele goede mogelijkheden. Ronaldo verzorgde uiteindelijk het slotakkoord, vlak nadat Juanpe en Gareth Bale aan weerszijden hadden gescoord.