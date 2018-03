Schöne grapt: ‘Bij de vrije trap van Ziyech had de keeper er geen zin in’

Lasse Schöne was zondag van grote waarde voor Ajax. De middenvelder benutte een vrije trap en zette de Amsterdammers daarmee na de pauze op voorsprong tegen Sparta Rotterdam. In onderstaande video vertelt de Deen over de wedstrijd, over zijn traptechniek en over de vrije trap waaruit Hakim Ziyech scoorde.