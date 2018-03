Voormalig Eredivisie-spits lijkt titelrace in voordeel Barcelona te beslissen

Atlético Madrid heeft duur puntverlies geleden in de Spaanse titelrace. De formatie van Diego Simeone kwam in de uitwedstrijd tegen Villarreal nog wel op voorsprong, maar werd in de absolute slotfase uiteindelijk in rouw gedompeld door Enes Ünal. De voormalig spits van onder andere FC Twente maakte als invaller twee doelpunten en groeide zo uit tot matchwinner: 2-1. De achterstand van Atlético op koploper Barcelona is door het verlies opgelopen tot elf punten.

Het was in eerste instantie echter Antoine Griezmann die een hoofdrol vervulde in Estadio de la Cerámica. De Fransman was in zijn laatste dertien wedstrijden voor Atlético goed voor veertien doelpunten en vier assists en had ook tegen Villarreal niet lang nodig om het net te vinden. Griezmann ging halverwege de eerste helft in het strafschopgebied van de thuisploeg bijzonder gemakkelijk naar de rond na licht contract met een verdediger en verzilverde de daaropvolgende strafschop vervolgens zelf: 0-1.







De ploeg van Simeone had in de eerste helft weinig te duchten van Villarreal en was vlak na het openingsdoelpunt van Griezmann ook dicht bij de 0-2. Koke trof echter de buitenkant van de paal met een geplaatst schot. Na de onderbreking leunde Atlético rustig achterover. Villarreal genoot veruit het meeste balbezit, maar slaagde er aanvankelijk nauwelijks in kansen te creëren. Het team van Javier Calleja meende halverwege de tweede helft recht te hebben op een strafschop na een overtreding op Carlos Bacca, maar dat appel werd genegeerd door de arbitrage.





Simeone haalde ondertussen Griezmann naar de kant, terwijl Villarreal juist aanvallend wisselde. De thuisploeg maakte jacht op het doel van Atlético en kreeg uiteindelijk zelfs meer dan waar het op hoopte. Ünal zorgde acht minuten voor tijd met het hoofd voor de gelijkmaker, waarna de Turkse spits Villarreal in blessuretijd zelfs nog de volle buit bezorgde. Atlético verloor Vitolo daarna nog met een directe rode kaart.