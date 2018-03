Sneijder sluit terugkeer uit: ‘Ik heb weinig te winnen in Nederland’

Wesley Sneijder liet de afgelopen jaren meermaals weten een terugkeer bij Ajax ‘mooi’ te zullen vinden, maar deed nooit beloftes. Nu de 33-jarige strateeg in Qatar speelt, lijkt het erop dat hij het shirt van Ajax nooit meer zal dragen. Dat vermoeden heeft de recordinternational van Oranje zelf ook.

“Ik heb altijd gezegd: het (een terugkeer bij FC Utrecht of Ajax, red.) kan altijd gebeuren, maar liever niet. Ik denk dat ik weinig te winnen heb in Nederland”, zo wordt de 33-jarige contractspeler van Al-Gharafa geciteerd door de NOS. Hij voegt eraan toe dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft bij zijn huidige werkgever.

“Zo lang ik hier kan blijven, blijf ik. Ik heb een contract voor anderhalf jaar en de kans is groot dat ik hier doorga. Amerika is op het derde plan geraakt”, besluit Sneijder, die tot dusverre twaalf wedstrijden voor Al-Gharafa speelde en daarin goed was voor zes doelpunten.