Pedro kopt Chelsea na verlenging naar halve finale FA Cup

Chelsea heeft zich geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. The Blues hadden er zondagavond een verlenging voor nodig, maar stapten wel met een 1-2 zege op Leicester City van het veld. Álvaro Morata opende de score in het King Power Stadium. De Spanjaard maakte zijn eerste doelpunt sinds 26 december en maakte een einde aan een doelpuntloze serie van dertien wedstrijden.

De 25-jarige Morata opende drie minuten voor de pauze de score. Hij werd na een counter uitstekend bediend door Willian en liet Kasper Schmeichel met een bekeken inzet kansloos: 0-1. Chelsea probeerde vanaf het begin al het spel te maken, maar had toch grote moeite met de hoge druk van de thuisploeg. Beide partijen kregen enkele halve mogelijkheden; zo probeerde Wilfred Ndidi het na twintig minuten met een afstandsschot, maar dat werd eenvoudig gepareerd door Thibaut Courtois.

Chelsea kreeg zijn beste kans na 27 minuten spelen: Morata kon uithalen na een voorzet van Marcos Alonso, maar mikte te centraal op het doel. De Londenaren voerden de druk hierna op en uiteindelijk wisten zij na 42 minuten via Morata dus de ban te breken. Chelsea nam de voorsprong mee de kleedkamer in en na de thee kwam de eerste dreiging van de kant van Leicester: Riyad Mahrez vergat een verkeerde trap van Willy Caballero af te straffen en mikte vanaf een meter of veertig niet tussen de palen.

Leicester kreeg na 53 minuten dé kans op de gelijkmaker: Jamie Vardy kopte verkeerd in na een voorzet van Ndidi en was boos op zichzelf. Aan de andere kant voorkwam Schmeichel met een redding met één hand de 0-2 van Morata. Door de minimale marge bleef het spannend en na 76 minuten werd het verdiend 1-1: Vardy tikte van dichtbij binnen na een scrimmage voor de neus van Caballero. De Engels international sleepte er daardoor een verlenging uit voor the Foxes.

In de eerste helft van de toegevoegde tijd begon Leicester goed, maar de vermoeidheid speelde de spelers parten. Het tempo lag laag en er werden veel technische fouten gemaakt. Op slag van rust werd er dan toch gescoord: Pedro Rodríguez kopte tussen Schmeichel en twee verdedigers in raak, na een afgemeten voorzet van N’Golo Kanté. Leicester hoopte met Fousséni Diabaté en Adrien Silva binnen de lijnen nog wat te forceren, maar verder dan kansen voor Harry Maguire en Mahrez kwam de gastheer niet meer.