Basaksehir werpt zich dankzij Elia op als voornaamste titeluitdager

Medipol Basaksehir heeft zich opgeworpen als de voornaamste uitdager van Galatsasaray in de strijd om de Turkse landstitel. De ploeg van Abdullah Avci zette de topper tegen regerend kampioen Besiktas zondag naar zijn hand: 1-0. Het was een rechtstreeks duel om de tweede plaats: de winnaar zou slechts één punt verwijderd zijn van Galatasaray. Dat geldt dus voor Basaksehir; de achterstand van Besiktas op de koploper is vier punten.

Na de remise tussen Fenerbahçe en Galatasaray waren de ogen gericht op de tweede topper van het weekend. Besiktas trad aan met Jeremain Lens en Ryan Babel; bij Basaksehir had Elia een basisplaats. De ex-speler van Feyenoord was verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de eerste helft. Na 27 minuten nam Basaksehir de bal over op het middenveld en uiteindelijk werd Elia gevonden op de rand van het strafschopgebied. Op aangeven van Edin Visca vond de Nederlander de verre hoek: 1-0.

Besiktas had het lastig in het Fatih Terimstadion. De bezoekers combineerden niet soepel en creëerden weinig uitgespeelde kansen. Een afstandsschot van Babel, zeven minuten voor rust, leidde niet tot problemen voor Basaksehir. Voor rust bleef het dus bij 1-0. Na rust probeerde Besiktas druk te zetten, zonder veel gevaar te stichten. Ook nadat Júnior Caiçara na ruim een uur moest inrukken met een tweede gele kaart bleven de bezoekers aanvallend onmachtig. Halverwege de tweede helft werd Elia naar de kant gehaald bij Basaksehir; Lens verliet rond hetzelfde moment het veld bij Besiktas.