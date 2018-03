Gattuso grijpt hard in: ‘Wie niet goed traint, blijft thuis’

Nikola Kalinic heeft zich niet populair gemaakt bij Gennaro Gattuso. De aanvaller behoorde zaterdag niet tot de selectie voor het competitieduel met Chievo (3-2 zege), omdat Gattuso niet tevreden was over zijn trainingsarbeid. De oud-voetballer waarschuwt zijn elftal: wie het voorbeeld van Kalinic volgt, zal daar dezelfde prijs voor moeten betalen.

Milan staat zesde op de ranglijst en mikt op Champions League-voetbal. Nummer vier Internazionale, de bezetter van de laatste plek die recht geeft op deelname aan het miljoenenbal, heeft een voorsprong van vijf punten. In de strijd om Champions League-voetbal is van iedereen maximale inzet vereist, benadrukt Gattuso. "Ik heb 25 spelers in mijn selectie en voor iedereen gelden dezelfde regels."

"Tijdens de training moeten ze twee uur lang alles geven", vertelt de trainer na de zege in de Italiaanse pers. "Ik wil professionaliteit en toewijding zien op het veld. Wie niet goed traint, blijft thuis. In elke wedstrijd spelen we om iets belangrijks; alle wedstrijden zijn cruciaal. We mogen geen fouten maken. Als we willen meedoen om Champions League-voetbal, hebben we weinig aan remises." Na de interlandperiode gaat Milan op bezoek bij koploper Juventus.