Van Halst verlaat stadion voortijdig vanwege ‘dreigende situatie’

FC Twente pakte zaterdag door een laat doelpunt van Peet Bijen nog een punt tegen Willem II (2-2), maar Jan van Halst maakte die treffer niet meer mee. De technisch directeur en zijn gezin verlieten De Grolsch Veste voortijdig omdat er sprake was van een ‘dreigende situatie’, zo schrijft TC Tubantia.

Van Halst vertrok onder begeleiding van een aantal stewards, zo bevestigt hij tegenover de krant: “Uit voorzorg en in overleg met de veiligheidsmensen hebben we dat besloten. Er was zo veel agressie in het stadion dat dit verstandig was. Ik ben naar huis gegaan. Nee, het was geen leuke avond.”

Rake teksten bij FC Twente - Willem II ! "Steek die pepers in je reet en bespaar ons degradatieleed" "Deze pepers... Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 17 maart 2018

Een deel van de supporters schreeuwde om het ontslag van de 48-jarige oud-middenvelder: “Jantje, rot op.” Op een spandoek stond ook nog: “Van bijtertje in het veld naar zakkenvullende antiheld.” FC Twente staat na zondagmiddag op de laatste plaats in de Eredivisie.