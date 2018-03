Barcelona vergeet monsterscore neer te zetten na geweldige eerste helft

Barcelona heeft zondag een stap dichter richting de landstitel gezet. Het team van Ernesto Valverde had in eigen huis geen kind aan Athletic Club, dat in de eerste helft werd weggespeeld en na rust niet in staat was om er een echte wedstrijd van te maken. De treffers kwamen op naam van Paco Alcácer en Lionel Messi: 2-0. Laatstgenoemde trof in elk van zijn laatste zes duels doel en nadert zijn record van tien trefzekere wedstrijden op rij. Het is voor het eerst dat Barcelona negen LaLiga-duels op rij van Athletic wint.

Barcelona, dat niet over Luis Suárez en Sergio Busquets kon beschikken, was in de eerste 45 minuten zeer superieur aan Athletic. Het team van Valverde liet de bal in een hoog tempo over het veld gaan en bestookte voortdurend het doel van Kepa Arrizabalaga, Na acht minuten liepen de Basken reeds achter de feiten aan. Na voorbereidend werk van Messi en Jordi Alba kon de vrijstaande Alcácer de bal eenvoudig in de hoek werken: 1-0. Het was voor Alba alweer de achtste assist van dit seizoen.

Barcelona vergrootte na een half uur spelen de voordelige marge. Ousmane Dembélé gaf de bal vanaf rechts aan Messi, die net buiten het zestienmetergebied hard uithaalde: 2-0. Athletic kreeg amper tijd en ruimte om te reageren en mocht zich gelukkig prijzen met slechts twee tegengoals. Kepa had enkele goede reddingen in huis, terwijl Philippe Coutinho tot tweemaal toe op het aluminium mikte en ook Paulinho het leer tegen de paal zag gaan.

Athletic maakte in het tweede bedrijf een veel betere indruk, maar ontbeerde kwaliteit om ook daadwerkelijk terug te komen. De ploeg van José Luis Ziganda kwam niet verder dan een schot van Iñigo Lekue vlak na rust en een kopbal van invaller Aritz Aduriz, een kwartier voor tijd. Barcelona leunde vooral op de dubbele voorsprong en Valverde maakte gebruik van de situatie om Andrés Iniesta, Aleix Vidal en André Gomes speeltijd te gunnen.

Barcelona heeft, met nog negen speeldagen te gaan, elf punten meer dan Atlético Madrid. De nummer twee van LaLiga komt zondagavond echter nog in actie tegen Villarreal, buitenshuis. Na de interlandperiode wacht de koploper een lastige uitwedstrijd in en tegen Sevilla, terwijl Atlético in het eigen Wanda Metropolitano aantreedt tegen het Deportivo la Coruña van Clarence Seedorf.