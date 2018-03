Stand Eredivisie na speelronde 28: FC Twente is nieuwe hekkensluiter

Het verschil tussen de nummers één en twee van de Eredivisie, Ajax en PSV, bedraagt ook na de 28e speelronde zeven punten. Feyenoord deed ondertussen goede zaken, want het team van Giovanni van Bronckhorst nam door de overwinning op PEC Zwolle de vierde plaats over van FC Utrecht. FC Twente is de nieuwe rodelantaarndrager van de Eredivisie.