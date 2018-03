Kluivert wil zichzelf bewijzen: ‘Omdat hij in me gelooft, zo zie ik het'

Justin Kluivert gaat met een goed gevoel richting het Nederlands elftal. De achttienjarige buitenspeler van Ajax wist zondag in de met 2-5 gewonnen wedstrijd tegen Sparta Rotterdam namelijk tot scoren te komen. Kluivert blikt na afloop van het duel in De Kasteel alvast vooruit op de komende week, die hij voor het eerst mag gaan spenderen bij Oranje.

“Ik laat alles een beetje op me af komen en zorg dat ik mezelf ben, dan komt alles goed. We trainen heel veel dagen, daarin moet ik me bewijzen dat ik het aan kan en dan is het aan de trainer om te kiezen. Ik ben er omdat hij (Ronald Koeman, red.) in me gelooft, zo zie ik het. Ik zal er alles aan doen om me te bewijzen”, zegt Kluivert in gesprek met FOX Sports.

"Ik heb niet normaal veel reacties gekregen. Allemaal van mensen die het me gunnen. Daar ben ik ze dankbaar voor”, vervolgt de jongeling, die spreekt van een ‘lekker wedstrijdje’ op Het Kasteel: “Het voelde goed. Voordat ik naar het Nederlands elftal ga, is dit wel lekker. Ik voel mij in mijn hoofd wat frisser, dat is nou eenmaal zo als je lekkerder in je vel zit.”

“Ik was wat sneller moe, ik heb er goed aan gewerkt en dat helpt wel”, aldus Kluivert, die erkent dat de Amsterdammers wat moeite hadden met de degradatiekandidaat. “In de rust hebben we goed met elkaar besproken wat we van elkaar verwachten en dat heeft goed uitgepakt. Als Ajax zijnde en met onze kwaliteiten moeten wij ons eronder uit kunnen spelen. In de tweede helft zag je dat ze moe werden en het lieten lopen.”