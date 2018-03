Ten Hag: ‘Mooie goals, goede aanvallen, wat wil je nog meer?’

Erik ten Hag kijkt met een goed gevoel terug op de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Ajax boekte zondag een 2-5 overwinning op Het Kasteel en daardoor is de achterstand op koploper PSV teruggebracht tot zeven punten. “Natuurlijk ben ik tevreden”, aldus de trainer na afloop voor de camera van FOX Sports.

“Als je met 2-5 wint, is dat prima. Mooie goals, ik vond het goede aanvallen. Wat wil je nog meer? Nog twee spelhervattingen die je binnen schiet, prachtig”, aldus Ten Hag, die beseft dat Ajax in deze fase van de competitie geen punten meer mag laten liggen. Volgens hem worden de punten ‘steeds duurder’.

“Sparta heeft nieuw elan gevonden”, ging hij verder. “Die stonden heel goed in de eerste helft en we wisten wat we konden verwachten. Dat is ook bekend van deze trainer (Dick Advocaat, red.). Dan is het heel lastig om daar doorheen te komen. Dan is het heel goed van de ploeg dat je zo snel terug komt van een achterstand, dat is prima. En na rust hebben we het goed afgemaakt.”