Van Bronckhorst: ‘Het is moeilijk geweest voor me, maar we zijn sterk als gezin’

Giovanni van Bronckhorst sprak deze week openlijk over de bedreigingen op sociale media jegens zijn persoon. De trainer van Feyenoord wordt geconfronteerd met doodsverwensingen en ook zijn kinderen worden niet ontzien. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle zei Van Bronckhorst dat de bedreigingen hem en zijn gezin niet koud laten.

"Dat heeft wel impact gehad", beaamt de oefenmeester voor de camera van FOX Sports. "Het is iets wat je niet wilt en niet begrijpt. Het is maar goed ook dat je het niet begrijpt, dat er zulke mensen zijn die mij of anderen zoiets toewensen. Het is moeilijk geweest voor me, maar we zijn sterk als gezin. Dat is het allerbelangrijkste."

Van Bronckhorst vindt het lastig uit te leggen aan zijn kinderen. "Mijn kinderen gaan naar school, ja, maar als wij het al niet begrijpen, hoe kunnen zij het dan begrijpen?", vraagt hij zich af. "We hebben erover gepraat en meer kun je niet doen. Het is voor mijn vrouw niet makkelijk. Ik zou willen dat niemand dit mee hoeft te maken."