Roda boekt zeer benauwde zege en maakt FC Twente nieuwe hekkensluiter

Roda JC Kerkrade heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan door op bezoek bij NAC Breda drie punten te pakken. De formatie van Stijn Vreven was in de eerste helft de betere partij, maar keek bij rust tegen een achterstand aan. Na de thee drong NAC aan, maar hield Roda stand: 0-1. Door de zege klimt Roda naar de zeventiende plaats en is FC Twente de nieuwe hekkensluiter in de Eredivisie.

In de beginfase golfde het spel op en neer, met enkele kleine momenten van gevaar aan beide kanten van het veld. Naarmate de wedstrijd vorderde was het vooral Hidde Jurjus die namens de Limburgers vaak handelend moest optreden. De doelman zag de bal na een scrimmage uiteindelijk in zijn handen belandden en wist ook een poging van Sadiq Umar onschadelijk te maken. Rai Vloet had eveneens de kans om zijn ploeg op voorsprong te brengen, maar wederom was Jurjus alert en redde met zijn voet.

Waar NAC aanstalten maakte op de openingstreffer, waren het de bezoekers die voor het eerst mochten juichen. Tien minuten voor het rustsignaal wist Donis Avdijaj namelijk op formidabele wijze tot scoren te komen. Hoewel de ploeg van Stijn Vreven de betere was, moest het met een minimale achterstand de kleedkamer opzoeken. Vlak na de onderbreking kon Simon Gustafson zijn ploeg naar een riante voorsprong brengen, maar de poging van de huurling van Feyenoord spatte uiteen op het aluminium.

De thuisploeg bleef maar kloppen op de deur, maar Jurjus wist zijn doel bij tijd en wijle zeer knap schoon te houden, waarbij de doelman ook een keer hulp kreeg van de paal. NAC testte de vuisten van Jurjus meermaals, maar Roda hield stand. Ook de ploeg van Robert Molenaar had nog mogelijkheden om de 0-2 te maken, maar aan de andere kant van het veld wist ook de doelman met enkele reddingen de schade te beperken.